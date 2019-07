Sicurezza bis: Coisp, aumentino tutele agenti Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi ferisce un agente di Polizia nello svolgimento delle proprie funzioni non può e non deve pensare di farla franca. E' il principio che abbiamo chiesto di realizzare alle forze politiche in occasione dell'iter parlamentare del dl sicurezza bis e che deve valere sempre". Lo dichiara in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, in riferimento alla condanna dei responsabili del ferimento di un poliziotto a Firenze nella notte di Capodanno del 2017. "In quest'ottica - continua - non possiamo che accogliere con soddisfazione la condanna a 9 anni ciascuno per i tre antagonisti che due anni fa hanno messo a repentaglio la vita di un nostro collega, ferendolo gravemente. Ci auguriamo si vada verso una sempre maggiore tutela delle donne e degli uomini in divisa che ogni giorno rischiano la propria incolumità per la sicurezza dei cittadini", conclude. (Com)