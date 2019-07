Autonomia: Rampelli, inserire Roma in dibattito, interlocutore Capitale è governo

"Sono pronto a battermi al fianco del sindaco Virginia Raggi e al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti affinché nel dibattito sulle autonomie s'inserisca quello su Roma Capitale, come fossi in maggioranza. È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, intervenendo alla presentazione del Comitato Roma150 presieduto da Andrea Costa, insieme al deputato di Leu Stefano Fassina e allo scrittore Vittorio Emiliani. "Perché le ragioni di appartenenza comunitaria sono più forti delle ragioni di appartenenza a un partito. Sul declino di Roma, c'è sicuramente un problema di parziale capacità e di competenze, ma c'è un gigantesco problema di poteri e di risorse e questo problema sta in capo al governo italiano. Roma è patrimonio dell'umanità - ha aggiunto - Bisogna interrompere questa fustigazione che vede Roma vittima autentica di un'ostilità diffusa e ingiustificata".