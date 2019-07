Autonomia: Rampelli, inserire Roma in dibattito, interlocutore Capitale è governo (2)

- "Si parla di romanocentrismo in assenza di uno Stato centrale. e in un contesto in cui oggi le Regioni sono gli enti più farraginosi e spendaccioni di quanto non lo siano i ministeri. La loro istituzione, negli anni '70, ha contribuito ad aumentare il debito pubblico, basti pensare alla spesa sanitaria. Dovevano rappresentare enti di programmazione e svolgere piani coordinamento anche interregionale, ora sono diventate enti di gestione, l'opposto di cui c'era bisogno - ha continuato Rampelli nella nota -. Con la richiesta di maggiori poteri da parte della Regione Veneto e Regione Lombardia, si vuole accentuare la caratteristica di enti di gestione. La prospettiva del 150esimo di Roma Capitale si colloca all'interno di questa notizia. Nell'ambito della trattativa sulle autonomie differenziate noi dobbiamo dire che esiste anche Roma. E se la partita si gioca sulla richiesta aggiuntiva residuo fiscale è bene che si sappia che Roma ha un residuo fiscale: cioè dà allo Stato più di quanto riceve dallo Stato. Gli interlocutori di Roma – ha concluso Rampelli - non sono gli altri Comuni, e non è Milano. L'interlocutore di Roma sono le altre capitali europee ciascuna delle quali riceve dal proprio Stato fior fiore di miliardi. L'interlocutore di Roma è il governo". (Com)