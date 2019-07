Kenya: appalti truccati, ministro Finanze Rotich rilasciato su cauzione

- Il tribunale di Nairobi ha autorizzato il rilascio su cauzione del ministro delle Finanze keniota Henry Rotich, arrestato ieri con l’accusa di corruzione. È quanto riferisce la stampa keniota, secondo cui i giudici hanno disposto contestualmente l’interdizione del ministro dai pubblici uffici per tutta la durata del processo. Oltre che per Rotich, il tribunale ha autorizzato il rilascio, sempre dietro il pagamento di una cauzione, anche per il suo numero due Kamau Thugge. Interrogato oggi dal tribunale di Nairobi dopo il suo arresto, il ministro Rotich ha negato le accuse nei suoi confronti. Rotich, come ha spiegato ieri in conferenza stampa il procuratore keniota Noordin Haji, è accusato di aver infranto le procedure di appalto per l'aggiudicazione di un contratto del valore di oltre 450 milioni di dollari alla compagnia italiana Cmc Ravenna per i progetti di costruzione delle due dighe. Nell’ambito dell’inchiesta, stando a quanto riporta il quotidiano keniota “Daily Nation”, risultano indagate oltre 20 persone, tra cui il direttore generale di Cmc, Paolo Porcelli, e il numero due di Rotich, Kamau Thugge, chiamati ad affrontare otto capi d’accusa che vanno dalla cospirazione, alla frode e alla cattiva condotta finanziaria. Interpellata sul caso, Cmc Ravenna ha reso noto di “non essere ad oggi stata informata né di aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dalle autorita keniote sulle decisioni assunte e riportate dalla stampa” e si è detta “certa della correttezza dell’operato dell’azienda e dei suoi rappresentanti, sia in Italia sia all’estero, in particolare su questa vicenda”.(Res)