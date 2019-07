Visegrad: ministro Esteri slovacco Lajcak, gruppo V4 gode di cattiva stampa in Europa

- L'Unione europea ha una cattiva percezione della cooperazione tra i paesi del gruppo Visegrad (V4). Ne è convinto il ministro degli Esteri slovacco, Miroslav Lajcak. Parlando con l'agenzia di stampa "Tasr", Lajcak ha detto che la cattiva reputazione del V4 ha avuto un peso nella mancata nomina di Maros Sefcovic, attuale commissario europeo uscente per l'Unione energetica, a un ruolo di vertice nelle istituzioni comunitarie. "Non è un segreto che l'immagine di Visegrad nell'Ue non sia buona, e la colpa è solo nostra", ha affermato Lajcak. Il tempo ha dimostrato che la posizione del gruppo rispetto alla questione migratoria era corretta. Tuttavia, per il capo della diplomazia di Bratislava, il V4 l'ha presentata "in modo spesso populista o addirittura volgare", facendosi così molti nemici. (segue) (Vap)