Visegrad: ministro Esteri slovacco Lajcak, gruppo V4 gode di cattiva stampa in Europa (2)

- Per questo motivo il ministro ritiene che la Slovacchia, la quale si trova in una posizione particolare rispetto ai vicini, dovuta alla sua presenza nell'eurozona, non dovrebbe dare priorità alla cooperazione intra-V4 rispetto ai suoi interessi nazionali. L'Unione europea resta infatti il suo "spazio vitale". Benché il V4 abbia giovato alla Slovacchia, essa è pienamente integrata nell'Ue, ribadisce Lajcak. "La nostra economia dipende interamente dall'esistenza di un'Ue sana e di successo", ha proseguito il ministro d Bratislava. (Vap)