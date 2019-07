Giappone: governo, economia mostra miglioramenti

- L'economia del Giappone continua a mostrare miglioramenti grazie alla robusta domanda domestica, ma fattori globali esterni e possibili rischi negativi sono ancora tenuti sotto controllo. Lo ha reso noto il governo in un documento rilasciato oggi. Secondo la relazione economica mensile dell'Ufficio del Gabinetto per il mese di luglio, il governo ha mantenuto la sua valutazione. L'economia del Giappone "si sta riprendendo ad un ritmo moderato", sebbene ci sia "una debolezza che continua principalmente nelle esportazioni". Nella sua relazione per il mese di giugno, l'Ufficio aveva riportato "debolezza nelle esportazioni e nella produzione industriale continua". Nell'ultima relazione invece la produzione instabile non è stata menzionata visto che alcuni settori produttivi si stanno riprendendo, come quello automobilistico. L'Ufficio del Gabinetto ha anche riferito che le aziende giapponesi continuano a mostrare cautela per via delle condizioni del commercio globale, ma che la situazione dei posti di lavoro "sta migliorando in modo costante". La relazione mensile ha anche riportato che il consumo privato "si sta riprendendo" e che gli investimenti commerciali "stanno aumentando ad un ritmo moderato". (Git)