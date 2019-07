Messico: Fmi prevede crescita dello 0,9 per cento quest'anno, 0,7 punti in meno rispetto a previsione aprile

- L’economia messicana registrerà una crescita dello 0,9 per cento nel 2019, 0,7 punti percentuali in meno rispetto alla stima diffusa lo scorso aprile. Lo rende noto il Fondo monetario internazionale (Fmi) nell’aggiornamento del World Economic Outlook presentato oggi. La previsione di crescita sale all'1,9 per cento nel 2020. A pesare, secondo gli esperti dell’Fmi, sono soprattutto l’incertezza delle politiche, l’indebolimento della fiducia e l’aumento dei costi di accesso al credito. Tutti fattori che, per l’istituto finanziario, hanno contribuito a indebolire gli investimenti e rallentare i consumi privati. (segue) (Abu)