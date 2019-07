Ue: Fontana, oggi Europa festeggia sua compatrona, fede cristiana ha plasmato continente

- Il neoministro per gli Affari europei, Lorenzo Fontana, ricorda su Twitter che "l'Europa festeggia oggi un simbolo delle proprie radici comuni: Santa Brigida di Svezia, proclamata compatrona d'Europa da Papa Giovanni Paolo II, è la testimonianza di 'come la fede cristiana abbia plasmato la cultura di tutto il Continente' e 'si sia intrecciata in modo inestricabile con la sua storia'". (Rin)