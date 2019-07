Corte Conti: Battisti (Pd), grande risultato per la sanità laziale

- "La Corte dei Conti ha certificato l'ottimo lavoro svolto dall'amministrazione Zingaretti sulla sanità laziale, ritenendo maturi i tempi per l'uscita dal commissariamento". Lo ha affermato il consigliere regionale del Lazio Sara Battisti del Partito democratico. "Dopo il grande lavoro di risanamento svolto dalla Regione Lazio, riuscendo a coniugare le esigenze di bilancio con quelle di una sanità di livello, come testimoniano ad esempio le case della salute aperte nella nostra provincia, adesso si apre una nuova fase che potrà migliorare e potenziare le cure sanitarie regionali, grazie soprattutto alla possibilità di avere maggiori risorse a disposizione e programmare l'assunzione di nuovo personale per colmare le attuali carenze di organico. Un grande obiettivo raggiunto, un risultato impensabile alcuni anni fa, perseguito con grande impegno e determinazione", ha concluso la Battisti.(Com)