Lazio: Di Berardino visita centro impiego Cinecittà

- "Questa mattina ho incontrato il personale del centro per l'impiego di Cinecittà. Con me anche il presidente dell'Anpal Mimmo Parisi con il quale da tempo avevamo concordato l'idea di visitarlo insieme”. Lo ha annunciato Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, formazione e scuola della Regione Lazio. “Si tratta di uno dei centri per l'impiego più grandi d'Europa, al quale, dall'inizio del 2019, si sono rivolte 39mila persone – ha spiegato -. A partire da settembre, saranno 44 i navigator che svolgeranno assistenza tecnica nel centro di via Vignali e che, insieme agli altri 229 navigator destinati al Lazio, incontreremo l'8 agosto per una prima conoscenza e per ribadire compiti e funzioni. Con il presidente Parisi abbiamo verificato il percorso che i beneficiari del reddito di Cittadinanza faranno, dalla prima accoglienza ai colloqui individuali. Abbiamo poi visitato gli altri sportelli e uffici che prestano i consueti servizi del centro per l'impiego, dal collocamento mirato per i disabili all'accompagnamento al lavoro previsto nei bandi regionali”. (segue) (Com)