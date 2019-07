Ischia (Na): Borrelli (Verdi), massima allerta per i primi roghi sull'isola

- "Ci è stato segnalato un incendio in località Ciglio, tra Forio e Serrara Fontana, nell'isola di Ischia (Na)". Lo ha dichiarato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli. "Le fiamme - ha proseguito Borrelli - sono divampate nel tardo pomeriggio di lunedì e sono perdurate fino a martedì nonostante l'intervento dei Canadair. Si tratta del primo episodio di questo tipo che ci viene segnalato durante questa stagione estiva ma temiamo che l'approssimarsi dell'ondata di caldo e della conseguente siccità possa spingere qualche male intenzionato a compiere qualche gesto criminale. Per tale ragione attendiamo massima allerta da parte delle istituzioni. Sono diversi i boschi e le aree verdi della Campania che devono essere monitorati con la massima attenzione. Massima attenzione va ad esempio al Vesuvio che, non più tardi di due estati fa, fu letteralmente violentato dagli incendi dolosi". "Ora - ha concluso Borrelli - sta lentamente tornando al rinverdimento, bisogna profondere tutti gli sforzi possibili per far sì che tale processo prosegua senza sosta". (Ren)