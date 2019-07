Corte Conti: sindacati, bene conti in ordine sanità Lazio, ora piano straordinario assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene che i conti della Sanità regionale siano in ordine e bene che si stia preparando l'uscita da un commissariamento lunghissimo come annunciato dall'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato e come confermato dalla Corte dei Conti del Lazio. Ma i numeri devono andare di pari passo con la realtà percepita e vissuta dai 40mila dipendenti del Ssr, dai 25mila della sanità privata e dai milioni di cittadini che ogni giorno si rivolgono alle strutture sanitarie laziali per la cura e l'assistenza. Su questo c'è moltissimo da fare", così Natale Di Cola, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini, segretari generali di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio dopo l'annuncio dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio e in attesa del tavolo di verifica del Mef e del ministero della Salute che deciderà, il prossimo 30 luglio, sull'eventuale fine del commissariamento. (segue) (Com)