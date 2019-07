Napoli: Borrelli (Verdi), dopo due stese nel rione Sanità aspettiamo risposte dal ministro Salvini

- "Ancora due stese al rione Sanità a Napoli che, sommate a quelle dei giorni scorsi, danno la percezione di quanto sia sfacciata l'azione della camorra sul territorio". Lo ha affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli. "Denunciamo da tempo - ha proseguito Borrelli - che la criminalità organizzata ha rialzato la testa e i fatti, nostro malgrado, ci stanno dando ragione. Intimidazioni, rapine, furti, stese e altri fenomeni delinquenziali sono all'ordine del giorno. Il centro storico di Napoli è uno degli epicentri dell'emergenza criminale. L'azione delle forze dell'ordine è impagabile ma risulta difficile fermare tale fenomeno senza dei rinforzi. Il ministro dell'Interno Salvini promise, oramai mesi fa, di essere pronto ad inviare nuove unità per rendere più efficace la lotta alla delinquenza. Promesse che non hanno avuto alcun riscontro nei fatti. Gli chiediamo di battere un colpo e di farci sapere quali sono le sue iniziative per combattere con fermezza e determinazione la battaglia contro la camorra a Napoli e nel resto della regione". (Ren)