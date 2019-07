Frosinone: Ciacciarelli (FI), altro che uscita da commissariamento sanità, continue segnalazioni negative

- "Zingaretti parla di uscita dal commissariamento ma vada a dirlo ai cittadini che continuano a vivere disagi nei pronto soccorso. Mi continuano ad arrivare continue segnalazioni negative sull'offerta sanitaria nella nostra provincia". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli, Forza Italia/Laboratorio Lazio per il cambiamento. "Pazienti letteralmente parcheggiati nei corridoi del pronto soccorso senza ricevere alcuna assistenza. Nel periodo estivo le emergenze sono all'ordine del giorno a causa del caldo torrido con giornate da bollino rosso come quella di oggi. In queste condizioni qual è l'offerta sanitaria che viene erogata ai cittadini? Scandalosa. Oltre alla carenza di personale un altro problema è rappresentato da quella dei posti letto. Per questi motivi da tempo sto conducendo una vera e propria battaglia per richiedere alla Giunta Zingaretti di dotare l'area nord della provincia di un vero e proprio pronto soccorso, che in sinergia con l'ospedale 'Spaziani' sia in grado di garantire la gestione di un'emergenza. La Pisana deve intervenire in maniera risolutiva. Altro che uscita dal commissariamento, qui va ripensata l'intera governance della sanità laziale", ha concluso Ciacciarelli. (Com)