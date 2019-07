Polonia: ministro Esteri Czaputowicz incontra ambasciatori gruppo di Lima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri polacco, Jacek Czaputowicz, ha incontrato oggi gli ambasciatori dei paesi del cosiddetto gruppo di Lima. Lo riferisce via Twitter il suo dicastero. Al centro della discussione è stata ovviamente la soluzione della crisi venezuelana, obiettivo per il quale è nato il gruppo stesso. In particolare si è parlato dello spazio per l'organizzazione di elezioni libere e democratiche e del miglioramento della situazione umanitaria nel paese. (Vap)