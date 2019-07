Campania: Ciarambino (M5s), De Luca riempie la sanità di precari e osa negare l'assunzione ai navigator

- "Dopo aver inondato la Campania di precari e aver varato un piano-lavoro truffa che produrrà un esercito di 10mila tirocinanti che non vedranno mai la luce di un'occupazione, De Luca osa ancora negare la legittima assunzione dei navigator, 500 giovani vincitori di un bando pubblico". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino. "L'uomo che si rifiuta di formalizzare l'assunzione di 3.700 Lsu - ha proseguito Ciarambino - pur avendo a disposizione i fondi necessari, da quattro anni sta rinfoltendo di precari e interinali le fila della sanità campana. E' di questi giorni la pubblicazione della graduatoria dell'avviso pubblico per 40 infermieri a tempo determinato al Ruggi di Salerno. Avvisi per personale a tempo determinato sono stati pubblicati, negli ultimi tre mesi, da Asl Napoli 2, Policlinico, Azienda dei Colli, Asl Napoli 1 e Asl di Avellino. Nel migliore dei casi, parliamo di incarichi semestrali con la previsione di una sola proroga al massimo. Il tutto in spregio alla legge Madia che vieta rapporti di lavoro a tempo determinato se non prima che vengano esaurite le procedure di stabilizzazione in corso. Per non parlare dei lavoratori somministrati, tutti laureati e remunerati con un salario che non supera i 5 euro l'ora, sebbene si tratti di laureati impiegati nei pronto soccorso, nelle sale operatorie o in terapia intensiva". (segue) (Ren)