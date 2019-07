Campania: Ciarambino (M5s), De Luca riempie la sanità di precari e osa negare l'assunzione ai navigator (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Senza dimenticare le partite Iva - ha proseguito Ciarambino - Ma il culmine lo si raggiunge con gli equipaggi del 118 formati esclusivamente da personale volontario, accuratamente formato per l'emergenza, a fronte di un rimborso spese che non supera 800 euro al mese. Questi sono gli effetti della rivoluzione del lavoro di De Luca, il precarizzatore per eccellenza, che nega lavoro a 500 giovani laureati, pagati direttamente dal ministero del Lavoro con 1.700 euro netti di stipendio mensile, oltre a un rimborso forfettario di 300 euro, che andrebbero a incrementare il personale dei malandati Centri per l'impiego senza dunque alcun aggravio di spesa per la Regione". "Professionisti - ha concluso Ciarambino - grazie al cui impegno sarà possibile far partire dal fase due del reddito di Cittadinanza e trovare un'occupazione a decine di migliaia di cittadini nella regione con uno dei più alti tassi di disoccupazione d'Europa". (Ren)