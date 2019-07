Regione Piemonte: bilancio, il rendiconto 2018 in Consiglio per l'approvazione

- Oggi, in Regione Piemonte, è stato licenziato a maggioranza per l'Aula il “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2018” dalla prima Commissione, presieduta da Carlo Riva Vercellotti. A favore maggioranza e centrosinistra, il M5s ha rinviato all’Aula la propria presa di posizione. Il disegno di legge, elaborato dal precedente Esecutivo e già parificato dalla Corte dei Conti e vagliato dal Collegio dei Revisori, è stato illustrato dall’assessore regionale al Bilancio, Andrea Tronzano, sottolineando che “partendo dalla preziosa analisi della Corte dei Conti, nello spirito di leale rapporto istituzionale e buon andamento del bilancio, vogliamo continuare a rispettare le linee di rigore indicate a partire dagli ultimi esercizi finanziari sotto la responsabilità dell’assessore Gilberto Pichetto e in quelli della scorsa legislatura predisposti dal vicepresidente Aldo Reschigna. All’interno di questo quadro porteremo avanti le nostre scelte politiche derivanti da quanto proposto ai cittadini che ci hanno eletto”. In apertura di seduta, all’unanimità, la Commissione ha licenziato la proposta di deliberazione 4 “Rendiconto del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2018”, parte integrante del Rendiconto generale. La relazione tecnica è stata svolta dal presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia. (segue) (Rpi)