Regione Piemonte: bilancio, il rendiconto 2018 in Consiglio per l'approvazione (2)

- Tra gli interventi delle opposizioni Maurizio Marello (Pd) ha rivendicato che a differenza della Giunta della scorsa legislatura, guidata dal presidente Sergio Chiamparino, il punto di partenza finanziario per il nuovo Esecutivo presieduto da Alberto Cirio, è diverso. Il governo operato nella decima Legislatura ha consentito un sostanziale miglioramento della situazione del bilancio come certificato dalla Corte dei Conti. Positivo poi è stato l’utilizzo dei fondi comunitari come l’andamento delle partecipazioni. Rimane comunque un Rendiconto che impone una seria analisi dei numeri confrontandoli con la sostenibilità delle proposte che maggioranza e opposizione faranno nella nuova legislatura. Pur apprezzando il giudizio di parifica della Corte dei Conti e dichiarando il voto favorevole al provvedimento, Alberto Preioni (Lega), ha rilevato che l’eredità ricevuta dalle precedenti Giunte non è del tutto favorevole. In particolare, ha sottolineato il peso lasciato sulle casse regionali dai derivati sottoscritti dalla Giunta guidata da Mercedes Bresso e le problematiche conseguenti la questione di Finpiemonte, la realizzazione dell’ospedale di Verduno e la costruzione del Palazzo unico disegnano un quadro non esente da criticità. Dopo la designazione dei relatori - Andrea Cane (Lega) per la maggioranza, Marello per l’opposizione di centrosinistra e Sean Sacco (M5s) – la Commissione ha aggiornato la seduta a domani per la comunicazione dell’assessore Tronzano sul Palazzo unico. (Rpi)