Kosovo: premier Haradinaj oggi da presidente Thaci per presentare dimissioni (2)

- Nel fine settimana il partito di opposizione Lega democratica del Kosovo (Ldk) ha invitato il presidente Thaci ad avviare le consultazioni con i partiti politici per fissare una data per le elezioni generali anticipate in seguito alle dimissioni del premier Haradinaj, rassegnate venerdì dopo essere stato convocato dal Tribunale speciale dell'Aja che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo. Venerdì, subito dopo le dimissioni di Haradinaj, il leader dell'Ldk Isa Mustafa ha fatto sapere che il suo partito non accetterà altre soluzioni se non le elezioni anticipate. “L’Ldk chiedeva da tempo le dimissioni di questo governo, ma ci dispiace che queste siano avvenute per questo motivo. Sono fermamente convinto che la guerra dell'Esercito di liberazione del Kosovo sia stata equa e pulita, e credo anche che questa volta l'innocenza di Haradinaj sarà dimostrata”, ha scritto Mustafa su Facebook. (segue) (Kop)