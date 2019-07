Kosovo: dopo le dimissioni di Haradinaj probabili elezioni anticipate a settembre (2)

- "Il Kosovo deve essere pronto per le elezioni", ha chiarito venerdì il capo del governo di Pristina. "Le responsabilità passano ora al presidente per avviare le consultazioni per una data delle elezioni", ha dichiarato Haradinaj. Secondo la Costituzione kosovara, l’Assemblea nazionale di Pristina può essere sciolta dal capo dello Stato se il governo subisce un voto di sfiducia o se il parlamento non elegge un nuovo governo a 60 giorni dalla sua sessione inaugurale. L’Assemblea nazionale può anche votare per il suo scioglimento con il voto favorevole di 2/3 dei deputati. Le dimissioni di Haradinaj si inseriscono comunque in uno scenario politico piuttosto complicato, fondato su un delicato equilibrio in base al quale il governo di minoranza – formato da Aak, Partito democratico del Kosovo (Pdk), Iniziativa socialdemocratica (Nisma), Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr) - era riuscito a sopravvivere anche dopo il venir meno del sostegno dei deputati della Lista serba. (segue) (Kop)