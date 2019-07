Kosovo: premier dimissionario Haradinaj espleterà funzioni fino a creazione nuovo governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al momento sono inevitabili elezioni anticipate. Il Pdk è pronto per le elezioni non appena saranno annunciate. Quello che possiamo discutere ora è solo la loro data", ha dichiarato Veseli in conferenza stampa nel fine settimana evidenziando che quella di Haradinaj è stata “una sua scelta personale” di cui non era stato precedentemente informato. Anche il vice leader del Pdk Memli Krasniqi ha auspicato ieri l'avvio di consultazioni immediate per fissare una data per le elezioni. L'eventualità di portare il paese a elezioni anticipate è stata salutata con favore dalla maggior parte dei partiti politici kosovari, molti dei quali da tempo chiedevano la fine del governo Haradinaj e il ritorno alle urne. Il principale partito di opposizione, Lega democratica del Kosovo (Ldk) ha invitato il presidente Thaci ad avviare le consultazioni con i partiti politici per fissare una data per le elezioni generali anticipate. (segue) (Kop)