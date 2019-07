Kosovo: leader Vetevendosje, "nuovo governo sarà formato da noi e partito Ldk"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento Vetevendosje e la Lega democratica del Kosovo (Ldk) formeranno il nuovo governo a Pristina: è quanto sostiene Albin Kurti, leader del Vetevendosje, in un'intervista al quotidiano "Kallxo". Secondo Kurti, spetterebbe all'Ldk e al Vetevendosje formare il nuovo governo, dopo le dimissioni di Ramush Haradinaj, in quanto "i cambiamenti non possono essere fatti in alcun altro modo". "E' il sostegno degli elettori e la fiducia dei cittadini che dovrebbe portare un politico ad un posto", ha osservato Kurti rivelando che invece in questi anni il Kosovo "ha avuto diversi primi ministri sulla base di accordi e senza voti". Il leader del Vetevendosje ha quindi scartato l'ipotesi di una futura coalizione di governo con l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), partito del premier dimissionario Haradinaj: "I sondaggi non ci suggeriscono che c'è esigenza di questa mossa. Una volta - ha ricordato - avevamo pensato di poter cooperare con loro per il paese, ma hanno scelto di collaborare con il Partito democratico del Kosovo (Pdk) per il potere. Lasciateli affrontare le conseguenze del loro malgoverno, pieno di fallimenti e corruzione". (segue) (Kop)