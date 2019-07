Speciale difesa: Airbus sigla primo ordine di un ACH160 nel sud-est asiatico

- Airbus Helicopters si è aggiudicata l'ordine di un ACH160 da parte di un nuovo cliente delle Filippine il cui nome non è stato rivelato. Con questo ordine Airbus lancia il nuovo modello nella regione del sud-est asiatico e del Pacifico. Lo riferisce la stessa società con un comunicato. L'elicottero sarà utilizzato per voli privati e d'affari all'interno dell'arcipelago delle Filippine. Questo velivolo presenterà la versione ACH160 Exclusive, che dispone di due ampi sportelli e gradini elettrici, abbinati a una cabina su misura in grado di ospitare fino a otto passeggeri, dotata di interni eleganti e raffinati realizzati artigianalmente. Equipaggiato con pale Blue Edge e un nuovo rotore Fenestron inclinabile, l'ACH160 costituisce un nuovo punto di riferimento nel trasporto aziendale grazie all'unione di tecnologia innovativa, velocità, comfort e stile. Nell'ambito del contratto, l'ACH160 sarà supportato da HCare First, il primo pacchetto di assistenza premium della regione, in grado di soddisfare le esigenze specifiche degli operatori che richiedono la disponibilità di velivoli senza preoccupazioni. Airbus è presente nelle Filippine da circa 40 anni, alla guida dei segmenti del mercato elicotteristico corporate e para-pubblico. Attraverso il proprio centro clienti con sede a Manila, Airbus Helicopters Philippines fornisce soluzioni di manutenzione, riparazione e revisione, supporto e assistenza a più di 50 clienti. (Com)