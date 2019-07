Speciale difesa: fonti stampa, esercitazione cinese vicino Hong Kong in caso di emergenza

- L'esercito cinese ha condotto esercitazioni anti-terrorismo nella provincia di Guangdong, vicino al confine con Hong Kong: lo ha detto una brigata dell'esercito ieri, un giorno dopo il settimo fine settimana consecutivo di manifestazioni a Hong Kong. “L'esercitazione è stata effettuata vicino alla città di Zhanjiang per garantire una risposta efficace in caso di emergenza”, si legge in un comunicato del 74mo gruppo dell'esercito diffuso sulla piattaforma di microblogging Weibo. Il post è stato successivamente rimosso. Il governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong domenica sera ha condannato fermamente l'assalto di alcuni manifestanti all'Ufficio di collegamento del governo popolare centrale a Hong Kong. Il portavoce del governo della regione ha sottolineato che l'ufficio di collegamento è uno degli uffici istituiti dal governo popolare centrale e ha funzioni costituzionali. "Il governo della regione condanna fermamente i manifestanti che hanno palesemente sfidato la sovranità nazionale assediando e aggirando l'edificio dell'ufficio di collegamento, oltre a deturpare l'emblema nazionale", ha detto il portavoce. Il governo si occuperà di questi atti in accordo con la legge, ha proseguito il portavoce sostenendo che il governo di Hong Kong ha sempre rispettato l'espressione pubblica delle loro aspirazioni pacificamente. "Tuttavia, una serie di episodi si sono verificati di recente, tra cui il ripetersi di proteste illegali dopo i cortei pacifici, l'incriminazione delle forze di polizia, l'assedio del quartier generale e il blocco delle strade. La polizia ha anche scoperto lo stoccaggio illegale di merci pericolose e un gran numero di armi offensive", ha spiegato il portavoce. Il governo di Hong Kong teme che un piccolo numero di radicali abbia incitato le masse in maniera organizzata, sfidato lo stato di diritto. "Tali atti minacciano la legge e l'ordine nella regione e il principio di 'un paese, due sistemi'. È totalmente inaccettabile per la società", ha aggiunto il portavoce. (Cip)