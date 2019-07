Speciale difesa: Bosnia, leader croato Covic e ministro Pendes ribadiscono necessità percorso adesione Ue e Nato

- Il leader del partito Unione democratica croata (Hdz) della Bosnia Erzegovina, Dragan Covic, ha avuto ieri un incontro con il ministro bosniaco della Difesa, Marina Pendes. Secondo quanto riporta il sito "Klix", all'incontro erano presenti anche i vertici delle Forze armate bosniache. Al centro della riunione sono stati, fra gli altri, i temi relativi alle attività internazionali nel quadro della cooperazione con la Nato, oltre che i progetti e le attività programmate dal ministero della Difesa e delle Forze armate. Nel corso della riunione è stato ribadito dai partecipanti che il percorso europeo e verso la Nato della Bosnia Erzegovina "non ha alternative" e che si tratta di un obiettivo strategico che non va politicizzato. Il percorso di adesione all'Alleanza trova la contrarietà dell'esponente serbo della presidenza tripartita, Miorad Dodik, che in precedenza ha bocciato apertamente l'eventualità di approvare l'attuazione del primo piano Map tra la Bosnia e la Nato, nonostante l'invito, rivolto lo scorso anno a Sarajevo, da parte del segretario generale dell'alleanza Jens Stoltenberg. Dodik ha rimarcato che "la decisione del parlamento della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia, di mantenere la neutralità militare deve essere rispettata". Dodik ha detto che "si tratta di una posizione definitiva" e che "la Bosnia agisce nel contesto del Partenariato per la pace e coopera con la Nato su questo piano, ma le nuove richieste rappresentano un'altra cosa". (Bos)