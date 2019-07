Polonia: ministro Sviluppo, Varsavia punta a portafoglio economico nella nuova Commissione Ue

- La Polonia punta a un portafoglio economico nella nuova Commissione europea. E' quanto dichiarato dal ministro degli Investimenti e dello Sviluppo, Jerzy Kwiecinski, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". "E' importante che la Polonia abbia un posto di valore in Commissione Ue", dice il ministro, che aggiunge che i negoziati in materia richiedono però "pace e silenzio", giacché questo tipo di accordi non si fanno "sotto i riflettori delle telecamere e in presenza dei media". Il nome di Kwiecinski è tra quelli circolati finora ufficiosamente come possibile candidato polacco in Commissione Ue. Tra gli altri il quotidiano economico "Rzeczpospolita" cita anche quello del ministro dell'Imprenditoria e dell'Innovazione, Jadwiga Emilewicz, del ministro degli Affari europei, Konrad Szymanski, e di Krzysztof Szczerski, capo di gabinetto del presidente della Repubblica. Tra i papabili anche alcuni eurodeputati di Diritto e giustizia (PiS): Adam Bielan, Jacek Saryusz-Wolski e Ryszard Czarnecki. La decisione sarà presa nelle prossime settimane dalla triade composta dal primo ministro, Mateusz Morawiecki, dal capo dello Stato, Andrzej Duda, e dalla direzione di PiS. (Vap)