Energia: Eni cede a Qatar Petroleum 13,75 per cento blocchi offshore L11A, L11B e L12 in Kenya

- Eni e Qatar Petroleum hanno firmato oggi un accordo per consentire alla compagnia energetica dell’emirato del Golfo di acquisire una quota del 13,75 per cento nei blocchi esplorativi L11A, L11B e L12, nelle acque profonde del Kenya. Lo riferisce un comunicato stampa di Eni, secondo cui l’accordo è soggetto all'autorizzazione delle autorità keniote. I blocchi L11A, L11B e L12 si trovano in acque con profondità tra i 1.000 e 2.700 metri, coprono un'area totale di circa 15.000 chilometri quadrati e posseggono un elevato potenziale esplorativo. Eni e Total attualmente detengono rispettivamente una partecipazione del 55 per cento e del 45 per cento, con Eni come operatore. Qatar Petroleum acquisisce complessivamente il 25 per cento della quota in ciascuno dei blocchi, di cui il 13.75 per cento da Eni ed il restante da Total. A seguito dell’accordo il consorzio in ciascuno dei tre blocchi sarà composto da Eni al 41.25 per cento, Total 33.75 per cento e QP al 25 per cento. Come indica il comunicato dell’azienda di San Donato Milanese, questo accordo è l’ultimo di una serie che Eni ha firmato recentemente con Qatar Petroleum e rafforza ulteriormente la cooperazione strategica in continuo sviluppo tra le due società. Eni e Qatar Petroleum sono già partner in Oman, Messico, Marocco e Mozambico. L’azienda italiana è presente in Kenya dal 2014 attraverso la sua controllata Eni Kenya.(Com)