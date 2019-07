Moldova-Ue: premier Sandu e presidente parlamento Greceanii domani in visita a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Moldova, Maia Sandu e il presidente del parlamento, Zinaida Greceanii, effettuano domani una visita ufficiale a Bruxelles. Secondo il programma della visita, pubblicato sul sito web del Parlamento europeo, Sandu e Greceanii saranno accompagnate dal ministro degli Esteri, Nicu Popescu, dal segretario generale del Parlamento, Adrian Albu e dalla consigliera di Stato del primo ministro, Cristina Bujor. A Bruxelles, la delegazione moldava avrà diversi incontri, tra cui con il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, con il commissario europeo all'Allargamento, Johannes Hahn, il vicepresidente della commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo, Traian Basescu e con il vicepresidente del Gruppo del Partito popolare europeo, Siegfried Muresan. Oggi, la Commissione europea ha annunciato di aver ripreso il sostegno al bilancio della Moldova, stanziando 14,54 milioni di euro per sostenere l'attuazione dell'accordo di libero scambio Ue-Moldova, il finanziamento di programmi di istruzione e formazione e l'attuazione del piano d'azione per la liberalizzazione del regime dei visti. (Moc)