Difesa: contingente militare azerbaigiano inviato in Afghanistan

- Un gruppo di peacekeeper dell'esercito azerbaigiano è stato inviato in Afghanistan in conformità con il programma di rotazione nella missione Resolute support della Nato in Afghanistan. Lo riferisce il servizio stampa del ministero della Difesa di Baku. Il contingente di mantenimento della pace delle forze armate azerbaigiane è in servizio in Afghanistan dal 20 novembre 2002. Attualmente, 120 militari, tra cui due medici e sei ufficiali dell'esercito azerbaigiano, partecipano alla missione in Afghanistan. (Res)