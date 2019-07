Emilia-Romagna: il cordoglio dell’assessore Bianchi per la morte dell’operaio dipendente Cdg

- “La tristezza e il grande dispiacere per la tragica vicenda sono di tutta la comunità emiliano-romagnola, che abbraccia la famiglia di Agostino Medina. Ancora una volta assistiamo a una tragedia che si è consumata in un ambiente di lavoro. Non è accettabile che accadano incidenti come questo e attendiamo tutti gli accertamenti per verificare le dinamiche e le responsabilità che hanno portato ad un evento così grave, a carico di un lavoratore che stava prestando la propria opera”. Così in una nota l’assessore regionale al Lavoro dell’Emilia-Romagna, Patrizio Bianchi, in merito alla morte dell’operaio impiegato nell’azienda meccanica Cdg srl di Crespellano, nel bolognese. “La sicurezza sul lavoro – ha concluso Bianchi - deve essere un obiettivo per tutti, una battaglia di civiltà che come Regione, per quanto le compete, stiamo portando avanti nell’ambito del Patto per il lavoro, con l’obiettivo di rafforzare i controlli e un’adeguata formazione per la prevenzione dei rischi”. (Ren)