Marche: Regione approva legge istitutiva del "Museo archivio del manifesto" di Civitanova Marche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È una grandissima occasione per Civitanova e per le Marche – ha sottolineato - che va giocata con convinzione, dal momento che siamo una regione che vanta grandissime figure nel settore, veri punti di riferimento nella storia della grafica nazionale e con una scuola – l'Isia (Istituto superiore per le industrie artistiche) di Urbino – che ha sfornato grandi professionisti". L'assessore Maika Gabellieri ha parlato di "un'occasione davvero importante per la città. La legge che oggi abbiamo portato a casa ci permette di essere un punto di riferimento a livello mondiale. Il nostro è il primo museo del manifesto in Italia, il terzo in Europa. Per Civitanova, un'occasione straordinaria, sia per mettere in evidenza un'eccellenza regionale, dove confluiscono i vari saperi che caratterizzano le Marche e i loro artisti, sia per rafforzare il turismo cittadino". Enrico Lattanzi, padre storico di Cartacanta, presente all'incontro con la stampa, ha sottolineato come il museo sia il frutto "della buona politica. La grafica avvicina le istituzioni ai cittadini, sburocratizza l'ente locale con una forma comunicativa davvero sociale", ha detto, ripercorrendo la storia della raccolta di manifesti (circa 18 mila quelli collezionati), iniziata con quelli di Pesaro, il primo Comune in Italia ad aver istituito un ufficio grafico. "Il museo civitanovese svilupperà continuamente attività di laboratorio – ha commentato -, di raccordo con il territorio e non sarà solo un'esposizione statica di manifesti". Andrea Rauch (noto graphic designer) ha anticipato una prossima esposizione incentrata sulla grafica di pubblica utilità, affermatasi negli anni '80: quella modalità comunicativa che va a incidere nel contesto urbano e territoriale per esaltarne i livelli di conoscenza e di aggregazione sociale. (Ren)