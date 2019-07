Regione Piemonte: 280 mila euro per gli alluvionati di Alessandria e Moncalieri

- Diventa realtà la prospettiva di una nuova casa per le famiglie di Alessandria e Moncalieri colpite dall’alluvione del 2016. È stata infatti firmata la determina che dispone l’erogazione dei contributi regionali per l’acquisto di nuove case in aree sicure al posto delle vecchie abitazioni nelle aree a rischio danneggiate tre anni fa. Si tratta di un contributo del 20% del valore di acquisto, che va a sommarsi all’80% erogato dallo Stato, e riguarda le prime case per le quali i cittadini hanno già sottoscritto un impegno di acquisizione. Gli importi stanziati sono di 255.375 euro per otto famiglie di Alessandria e 26.000 per una anziana signora di Moncalieri, tutti in fase avanzata di acquisto della nuova abitazione. Ora che questi primi fondi regionali sono impegnati, nei prossimi giorni si procederà al trasferimento dalla Regione ai Comuni di Alessandria e Moncalieri, che provvederanno a passarli ai privati, quando possibile anche prima dell’acquisto dell’abitazione. (segue) (Rpi)