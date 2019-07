Regione Piemonte: 280 mila euro per gli alluvionati di Alessandria e Moncalieri (2)

- "Abbiamo dato priorità alle prime case - specifica l’assessore ai Trasporti, Opere pubbliche e Difesa del suolo Marco Gabusi - per consentire alle famiglie di continuare a vivere nei propri territori con maggiore serenità. È un passo concreto per la sicurezza, cui seguiranno certamente altri passi da parte della Regione Piemonte. Lo stanziamento totale è infatti di 660.000 euro per gli esercizi finanziari tra il 2019 e i 2021; per quest’anno siamo riusciti ad erogarne oltre 281.000 per rispondere alle richieste più urgenti. Le prossime erogazioni interesseranno diverse categorie: i cittadini che al momento non potevano ancora esibire pratiche di acquisto, ma hanno già avviato il proprio percorso di rilocalizzazione della casa in zone più sicure e i richiedenti di Trana e Perosa Argentina". (Rpi)