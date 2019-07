Trasporti: sindacati, domani presidio al Mit per sostenere ragioni sciopero 24 e 26 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cisl di Roma Capitale Rieti, la Cisl Lazio e la Fit-Cisl di Roma e Lazio domani saranno in presidio di fronte al ministero delle Infrastrutture e trasporti, in piazzale di Porta Pia, insieme agli altri sindacati confederali, con un obiettivo preciso: "rimettere in moto il Paese". Lo rendono noto le organizzazioni sindacali. "Vogliamo infatti ribadire, sostenere e rilanciare e le sacrosante ragioni dello sciopero nazionale dei Trasporti indetto per domani. Tutti i settori del trasporto pubblico locale di Roma e del Lazio – ferroviario, taxi, merci e logistica, autonoleggio, marittimo e porti - domani parteciperanno alla protesta, fatta eccezione per il trasporto aereo, che sciopererà il 26 luglio", hanno affermato in una nota congiunta, il segretario generale di Cisl Roma Capitale Rieti, Carlo Costantini, il segretario generale della Cisl del Lazio, Enrico Coppotelli e il segretario generale della Fit-Cisl di Roma e Lazio, Marino Masucci. (segue) (Com)