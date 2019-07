Trasporti: sindacati, domani presidio al Mit per sostenere ragioni sciopero 24 e 26 luglio (2)

- "Nella nostra regione così come nella Capitale, c'è quanto mai bisogno di una rete intermodale e strategica di infrastrutture che renda la mobilità più efficiente e il territorio più competitivo: si tratta di un tema cruciale. Chiediamo dunque al governo e alle istituzioni maggiori investimenti e impegni sul tema dei trasporti, sul quale registriamo un sostanziale immobilismo. Pretendiamo inoltre la salvaguardia dell'occupazione per gli oltre 130mila addetti del settore di Roma e Lazio, regole universali per lavoratrici e lavoratori e più attenzione alla sicurezza sul lavoro e a bordo dei mezzi: le aggressioni e gli infortuni che hanno riguardato i lavoratori del comparto sul territorio sono state, nell'ultimo periodo, numerosissime e inaccettabili", hanno continuato i sindacalisti. "I lavoratori del settore e l'intera cittadinanza del nostro territorio, e del Paese in generale pagano purtroppo il prezzo della mancanza di una politica adeguata, che connetta il Paese, ne valorizzi la competitività e garantisca occupazione e una mobilità sostenibile. Per questo domani i lavoratori di Atac, Roma Tpl, delle Ferrovie regionali e delle tante altre realtà del territorio, si fermeranno e faranno sentire la propria voce", conclude la nota. (Com)