Turchia: Ue, su immigrazioni non vediamo cambiamenti politici

- In merito alle dichiarazioni della Turchia di sospendere l'accordo sulla riammissione dei migranti, l'Unione europea non vede un cambio di politiche. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea, Natasha Bertaud. "Abbiamo visto la dichiarazione dal ministro turco degli Esteri, ma non vediamo un cambiamento politico. Le due parti restano impegnate nella realizzazione della dichiarazione Ue-Turchia. La realizzazione dell'accordo Ue-Turchia sulla riammissione è una delle condizioni per la liberalizzazione dei visti con la Turchia e continuiamo a sostenere e a incoraggiare gli sforzi della Turchia a completare il raggiungimento di ogni parametro del percorso della liberalizzazione dei visti, e la realizzazione dell'accordo di riammissione è uno, il prima possibile", ha dichiarato. Nei giorni scorsi, il ministro dell’Interno turco Suleyman Soylu, ha dichiarato che “l'Europa ha abbandonato la Turchia sulla questione dei migranti irregolari”. Citato dal quotidiano turco “Hurryeth il ministro ha aggiunto: "Se la Turchia non affronta la questione (dei migranti irregolari) con determinazione, nessun governo in Europa sarà in grado di resistere a questa ondata per più di sei mesi". Soylu ha aggiunto che coloro che hanno intenzione di trasformare la Turchia in un centro per migranti irregolari “pagheranno un prezzo per questa indifferenza”.(Beb)