Campania: A. Cesaro (FI), navigator? Senza investimenti si affonda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza lavoro in Campania è drammatica e di fronte alle imprese che fuggono o chiudono, di fronte a drammi come quelli dei lavoratori della Whirlpool, della Jabil o della Jacorossi, una disputa come quella sui navigator fa solo indignare". Lo ha affermato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro. "La Campania - ha proseguito Cesaro - non ha bisogno di inutili e dannose scorciatoie assistenzialistiche o roboanti annunci di migliaia di posti di lavoro a futura memoria. La nostra regione, alla quale Di Maio ha sottratto ben due miliardi di euro dal Patto per la Campania continuando peraltro a rinviare a data da destinarsi i tavoli sulle vertenze campane, ha bisogno di investimenti concreti, di un piano straordinario per lo sviluppo che rimetta in piedi l'economia e la renda attrattiva e competitiva. Purtroppo con questa classe politica al governo del Paese e della Regione, dove alla fine dei conti De Luca costruisce solo assist ai 5 stelle, c'è poco da sperare". "Altro che autonomia differenziata e spesa storica - ha concluso Cesaro - il Paese e in particolare l'intero Sud ha bisogno di cambiare registro. Al più presto". (Ren)