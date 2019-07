Speciale difesa: Germania, il nuovo ministro e le necessità delle Forze armate per la “Faz”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 17 luglio scorso, la presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Annegret Kramp-Karrenbauer è ministro della Difesa della Germania, in sostituzione di Ursula von der Leyen, designata presidente della Commissione europea. Tuttavia, questo avvicendamento al ministero della Difesa tedesco “nel breve periodo non può cambiare il fatto che le Forze armate della Germania non sono in buone condizioni”. Pertanto, “se la Bundeswehr deve essere pronta e capace di essere dispiegata, deve essere proseguito l'impegno” di von der Leyen per potenziare e ammodernare lo strumento militare della Germania. È quanto ha affermato ieri il quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. La Bundeswehr è, infatti, ancora sotto organico, mentre l'equipaggiamento è carente e datato e lungaggini burocratiche rallentano l'ammodernamento delle Forze armate tedesche. Per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, dietro tutto questo “non vi è una cattiva volontà”, ma vi sono “procedure complicate e una normativa talmente densa” da ostacolare i progressi. A ogni modo, sulla spinta degli eventi in Ucraina del 2014, il ministero della Difesa tedesco ha avviato “un'inversione di tendenza”, abbandonando le politiche di austerità per tornare ad aumentare la spesa al fine di rafforzare le Forze armate. Un processo a cui hanno contribuito anche le critiche rivolte al governo federale dagli Usa, “un po' indignati per il fatto che una potenza economica mondiale come la Germania si accontenti di un piccolo esercito”. Per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Kramp-Karrenbauer deve dunque proseguire la politica di riarmo della Bundeswehr avviata da von der Leyen se, come affermato dal cancelliere Angela Merkel, la Germania “deve sempre dimostrare di essere pronta e in grado di dispiegare le proprie Forze armate”. (Geb)