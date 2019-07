Speciale difesa: Tunisia-Libia, ministro Zbidi, pilota L-39 libico “fuggiva dalla morte”

- Nuovi, clamorosi sviluppi nella misteriosa vicenda dell’aereo militare L-39 Albatros libico costretto ieri mattina a un atterraggio di emergenza in Tunisia. Il ministro della Difesa tunisino, Abdelkrim Zbidi, citato dai principali organi di stampa del paese nordafricano, ha dichiarato ieri all’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, il parlamento monocamerale del paese nordafricano) che il pilota è “fuggito" da un conflitto intorno alla base miliare di Al Watiya, nella Libia occidentale, vicino al confine con la Tunisia. Il protagonista del rocambolesco atterraggio è il colonnello Faraj Assaghir: volando a bassa quota, tra i 500 e i 600 metri, è riuscito ad evitare in un primo momento di essere rilevato i radar tunisini. A corto di carburante, il pilota dell’L-39 è stato quindi costretto ad atterrare su una strada nella località di Beni Ghezayel, dove è stato fermato dalle autorità militari tunisine. Il colonnello libico ha spiegato ai tunisini di appartenere alle forze del Governo di accordo nazionale (Gna) con sede a Tripoli. "Era in fuga dalla morte", ha aggiunto il ministro della Difesa Zbidi, spiegando che la procura militare ha aperto un'inchiesta. Queste le parole dell’esponente del governo tunisino riportate dal sito web tunisino “Realites”: “(Il pilota) è fuggito dalla Libia. Era a 70 chilometri dai confini tunisini. L'aereo era oggetto di una contesa tra le due parti del conflitto libico", ha spiegato il ministro di fronte ai deputati. “Il pilota è fuggito dalla Libia perché è stato preso di mira. Non aveva intenzione di nuocere. Tuttavia, dobbiamo continuare a proteggere i nostri confini", ha detto Zbidi. (Tut)