Speciale difesa: demolizione case palestinesi, ministro Israele critica condanna Ue

- Il ministro della Sicurezza pubblica israeliano, Gilad Erdan, critica la condanna dell’Unione europea della demolizione di alcuni edifici palestinesi a Gerusalemme Est. Attraverso un messaggio diffuso sul profilo Twitter, Erdan scrive: “I portavoce dell’Ue, come al solito, hanno preso per buone le menzogne dei palestinesi, senza un esame approfondito, diffondendo il loro pregiudizio”. Il ministro riferisce che “Israele ha l’autorità di far rispettare la legge, anche in base a quanto previsto dagli Accordi di Oslo, quando la costruzione illegale rappresenta una minaccia alla sicurezza”. Ieri mattina le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dato il via alla demolizione di dieci edifici a Wadi al Hummus, nell’area di Sur Baher, a Gerusalemme Est. Secondo l’Autorità nazionale palestinese, invece, sono stati demoliti circa 100 appartenenti all’interno di 16 edifici. Nel messaggio su Twitter, Erdan sottolinea che “la Corte suprema si è persino pronunciata a favore” della demolizione. “I palestinesi hanno intenzionalmente costruito le loro case vicino alla barriera di sicurezza”, conclude Erdan. (Res)