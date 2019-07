Speciale difesa: Turchia, autorità di Istanbul, "i siriani illegali saranno espulsi"

- I siriani che vivono illegalmente a Istanbul hanno tempo fino al 20 agosto per lasciare la città o saranno espulsi. Lo ha annunciato ieri l'ufficio del governatore della città turca. "Gli stranieri di nazionalità siriana che non sono registrati sotto il sistema di protezione temporanea o che non hanno un permesso di residenza saranno espulsi nelle rispettive province designate dal ministero dell’Interno", si legge in una dichiarazione pubblicata in turco e in arabo. La Turchia ospita circa 3,5 milioni di rifugiati siriani, più di qualsiasi altro paese; il governo garantisce loro lo status di "protezione temporanea", ma non quello di rifugiati a tutti gli effetti. Il meccanismo creato dalle autorità turche consente ai siriani di rimanere nella provincia a cui sono stati assegnati, concedendo solo permessi di breve durata per visitare altre città. Sono in tutto 547.000 i siriani che vivono a Istanbul, secondo l'ufficio del governatore. Alcune stime indicano in circa 26 mila i siriani presenti nella metropoli turca senza permesso. Un recente sondaggio della Kadir Has University di Istanbul ha mostrato un aumento dell’ostilità verso siriani ospitati nella megalopoli turca: il 67,7 per cento degli intervistati ha un’opinione negativa dei rifugiati, a fronte del 54,5 per cento degli intervistati del 2017. L'argomento è stato anche oggetto della recente campagna elettorale per il nuovo sindaco di Istanbul. (Tua)