Speciale difesa: Francia, ritrovato il relitto del sottomarino Minerve

- Il relitto del sottomarino francese Minerve, scomparso nel 1968 con a bordo 52 uomini, è stato ritrovato al largo di Tolone, a sud della Francia. Lo ha annunciato il ministro della Difesa francese, Florence Parly. “Abbiamo appena ritrovato il Minerve. È un successo, un sollievo e una prodezza tecnica. Penso alle famiglie che hanno aspettato così tanto tempo”, ha scritto Parly su Twitter. Il Minerve, sottomarino d’attacco a propulsione diesel elettrica varato nel 1962, scomparve la mattina del 27 gennaio del 1968. Fino al 1970 sono state effettuate sette campagne di ricerca che però non sono riuscite e ritrovare il relitto. Ancora restano sconosciute le cause dell’incidente, anche se per il momento le due piste più accreditate riguardano una possibile avaria alla barra di immersione o un guasto al motore. (Res)