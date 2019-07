Speciale difesa: Stati Uniti, Bolton incontra funzionari giapponesi per discutere di Iran e Corea del Sud

- Il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Bolton, ha tenuto ieri, 22 luglio, colloqui con funzionari giapponesi con i quali avrebbe discusso di una coalizione militare guidata dagli Usa per la sicurezza del trasporto marittimo nello stretto di Hormuz, dopo le crescenti tensioni nella regione. Lo riferisce la stampa statunitense. Il Giappone, il cui uso della forza è limitato all'autodifesa di se stesso e dei suoi alleati ai sensi della sua costituzione pacifista, è cauto nei confronti di una coalizione militare. Il primo ministro Shinzo Abe afferma di voler saperne di più sulle intenzioni di Washington prima di decidere se o come il Giappone possa cooperare. Durante i colloqui tra Bolton e il ministro degli Esteri, Taro Kono, si è parlato anche delle tensioni tra Tokyo e Seul in riferimento ad una polemica circa il lavoro forzato in tempo di guerra tra i due Paesi e la decisione del Giappone di imporre restrizioni alle esportazioni della Corea del Sud di materiali usati per fabbricare semiconduttori e display per smartphone e Tv. (Res)