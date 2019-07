Roma: Rossi (Ugl), bene svolta green amministrazione Raggi ma a quando questioni serie?

- "Il sindaco Raggi ha inaugurato oggi il '+ Ricicli + Viaggi', un'iniziativa che permette di guadagnare un biglietto Atac ogni 30 bottiglie di plastica portate nei vari punti di raccolta, 3 ad ogni linea di metro romana: Cipro, Piramide e San Giovanni. Una svolta positiva e un rilancio dell'economia circolare. Il tutto è fantastico, se non fosse per la situazione in cui Roma è tutt'ora gettata sul piano dei rifiuti. I malesseri generali stanno sempre più crescendo e i cittadini sono stufi che l'amministrazione romana non prenda di petto i reali problemi della città, come quello dei rifiuti, problema visibile da Boccea a Spinaceto, o le manutenzione delle stazioni, in cui i romani dovrebbero viaggiare gratis per l'iniziativa lanciata proprio oggi". Lo ha affermato Ermenegildo Rossi, segretario generale Ugl di Roma e Provincia. (Com)