Campania: Villani (M5s), De Luca permetta le assunzioni dei navigator

- "Come parlamentari campani non possiamo che manifestare la nostra incredulità sulla questione delle assunzioni dei navigator in Regione Campania, attualmente bloccate per il rifiuto del presidente De Luca". Lo hanno dichiarato in una nota i deputati del Movimento 5 stelle in Commissione Lavoro alla Camera Alessandro Amitrano, Anna Bilotti, Rina De Lorenzo, Maria Pallini e Virginia Villani. "Ci auguriamo - hanno proseguito gli esponenti del M5s - che il presidente capisca in fretta che a perderci saranno solamente i cittadini che lui amministra. Vogliamo unirci anche noi al ministro Di Maio nel sottolineare quanto la Regione Campania avrebbe bisogno delle risorse messe a disposizione dal governo per l'assunzione di ulteriori 500 operatori che potrebbero far funzionare meglio i centri per l'impiego, in un territorio in cui la disoccupazione e il mancato orientamento al lavoro rappresentano un problema quotidiano". "Ci auguriamo quindi - hanno concluso i deputati - che il presidente De Luca abbandoni la sua presa di posizione e non venga meno agli impegni assunti in conferenza Stato-Regioni". (Ren)