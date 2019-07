Csi: Fmi riduce crescita economica all'1,9 per cento per il 2019

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha abbassato le previsioni di crescita economica della Comunità degli Stati indipendenti (Csi) per il 2019 di 0,3 punti percentuali. Stando alle stime presentate oggi, secondo l’Fmi la crescita nei paesi della Csi dovrebbe attestarsi all'1,9 per cento nell’anno corrente. "Si prevede che l'attività nel Csi crescerà dell'1,9 per cento nel 2019, per poi raggiungere il 2,4 per cento nel 2020", ha affermato l’Fmi. "La revisione al ribasso di 0,3 punti percentuali rispetto alla crescita del 2019 riflette un downgrade delle prospettive sulla Russia a seguito di un primo trimestre debole", si legge nel rapporto. Ad aprile, le prospettive del Fondo per tutta la Csi sono rimaste invariate rispetto a gennaio, quando si prevedeva che il Pil dei paesi dell’area sarebbe cresciuto del 2,2 per cento quest'anno e del 2,3 percento nel 2020. (Was)