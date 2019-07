Turismo: assessore Friuli Venezia Giulia, sì a sinergie virtuose con Veneto, Austria e Slovenia

- Il recupero registrato negli arrivi e nelle presenze in giugno (+0,8 per cento complessivo, +2,4 per cento solo per quanto concerne gli stranieri) ha permesso al Friuli Venezia Giulia di lasciarsi alle spalle la crisi provocata dall'ondata di maltempo del mese precedente e di consolidare il trend positivo che, mettendo a confronto il primo quadrimestre 2018 e quello del corrente anno, evidenzia un aumento di presenze in regione pari al 3,6 per cento. È questo il dato più significativo che emerge dall'illustrazione delle statistiche sul turismo nella regione Friuli Venezia Giulia, presentate oggi a Trieste dall'assessore Sergio Emidio Bini e dal direttore generale di PromoTurismoFvg Lucio Gomiero. Lo riferisce l'agenzia di stampa regionale del Friuli Venezia Giulia (Arc). Un turismo che, nelle parole dell'assessore regionale, è un "asset fondamentale per le attività produttive, capace di generare ricchezza e occupazione". Proprio per questo, ha spiegato ancora Bini, "in questi mesi abbiamo iniziato a costruire, attraverso la programmazione di investimenti sempre più mirati a intercettare le mutate esigenze di mobilità e i nuovi mercati, l'architrave per garantire una costante crescita del settore negli anni a venire". (segue) (Res)