Albania-Kosovo: presidente Meta visita Haradinaj a Pristina dopo convocazione dal Tribunale speciale dell'Aja

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente albanese Ilir Meta si è recato a Pristina, nella capitale del Kosovo, per incontrare Ramush Haradinaj, il premier kosovaro dimessosi lo scorso venerdì dopo essere stato convocato dal Tribunale speciale dell'Aja che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Lo ha reso noto lo stesso Meta in un post su Facebook. "Felice di incontrare il premier Haradinaj a Pristina. Fiero del suo carattere ispiratore", ha scritto Meta. E' sempre su Facebook che anche Haradinaj ha commentato l'incontro: "E' con particolare piacere che ho incontrato il presidente albanese. Una buona occasione per scambiare pareri sull'attualità politica in Kosovo, Albania e nella regione", ha scritto Haradinaj. (segue) (Kop)